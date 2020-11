Vado, approvato il progetto del casello di Bossarino. Sindaco Giuliano: "Fondamentale per lo sviluppo del territorio"

La terza commissione del Consiglio superiore del lavori pubblici ha approvato nella mattinata di oggi il progetto del casello di Bossarino a Vado Ligure.

"Finalmente c'è il raggiungimento di un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del territorio e per rendere efficiente il tessuto industriale - il commento del sindaco di Vado Monica Giuliano - si andrà così a dividere il traffico pesante dal traffico urbano che non andrà più a congestionare il casello di Savona ma che si occuperà invece di gestire quello legato all'area industriale-portuale, chiudiamo così la nuova fase. Un successo avvenuto in tempi non troppo lunghi".

Dopo la riunione di febbraio, alla quale avevano preso parte il comune, Autostrada dei Fiori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il coordinatore della struttura tecnica di missione Giuseppe Catalano, nel quale era stato annunciato il progetto definitivo, è giunto quindi un ulteriore segnale forte sul futuro del casello vadese.

Validato con prescrizione (a fronte di raccomandazioni esaminate dai tecnici) quindi il progetto da parte di Autostrada dei Fiori potrà procedere prima con la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dei lavori, rispettando così il cronoprogramma che prevede la conclusione degli interventi entro il 2024. Anas ha specificato inoltre che avvierà la richiesta di conferimento della strada di scorrimento per un tracciato unico unitamente al casello.

"Un auspicio atteso da tempo, nel giro di qualche mese del prossimo anno speriamo vengano portati in aggiudicazione i lavori, è fondamentale per il nostro territorio. Fondamentale per la piena operatività della piattaforma Maersk e della sostenibilità dell'opera contestualmente al nostro territorio. Ringraziamo i Ministeri, i progettisti ed Autostrade dei Fiori che si è prodigata per la progettazione" ha proseguito il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.