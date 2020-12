Un auto questa notte avrebbe preso fuoco per cause ancora da stabilire a Pietra Ligure in via Don Giuseppe Guaraglia.

Subito è scattata la chiamata ai vigili del fuoco che si sono attivati per spegnere il rogo.

Nel giro di qualche minuto l'incendio dell'autovettura è stato domato, fortunatamente non si sono registrati danni ad altri mezzi e non ci sono stati feriti.