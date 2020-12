Tir sbaglia strada: disagi alla circolazione tra Gorra e Cà del Moro

Disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, quando un tir di importanti dimensioni molto presumibilmente uscendo dal casello di Finale ha sbagliato direzione finendo per rimanere bloccato in località Cà del Moro.

L'autista del mezzo si sarebbe a quel punto reso conto di aver imboccato una strada, la Sp490, non adatta alle sue dimensioni e si è così fermato in attesa di eseguire le manovre per ritornare verso il casello autostradale.