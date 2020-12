Tovo San Giacomo piange Lino Pescio: era attivo nella sagra campestre e nel Salone delle Feste

Un lutto si abbatte sulla comunità di Tovo San Giacomo. Si è spento, all'età di 85 anni, Lino Pescio. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Franca, il fratello Alberto, la cognata Enrica, il nipote Massimo e parenti tutti.

Domani, domenica 20 dicembre, alle ore 15,00 circa nel Santuario Madonna delle Grazie in Bardino Vecchio alle ore 19,30 sarà recitato il Santo Rosario.

I funerali avranno luogo Lunedì 21 dicembre alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Bardino Vecchio.

Così lo ricorda il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo: "Ci ha lasciato Lino Pescio di Bardino Vecchio. Lo ricordo con affetto non solo perché era un caro amico di famiglia o perché nel 2006 eravamo candidati insieme in una lista alle elezioni comunali, ma soprattutto per il suo impegno profuso negli anni a favore della comunità, negli anni ‘80 come uno degli animatori della Sagra campestre di Bardino Vecchio e poi come fondatore dell’associazione Tovo93 che per lungo tempo aveva gestito il Salone delle Feste. Un forte abbraccio mio personale e a nome dell’Amministrazione alla moglie Franca, al fratello Alberto e a tutti i parenti".