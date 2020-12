Furgone finisce fuori strada a Roccavignale: soccorsi mobilitati

Attimi di paura, nel tardo pomeriggio a Roccavignale, per un furgone finito fuori strada lungo la via che conduce in località Camponuovo.

Secondo quanto riferito il conducente (un uomo di 54 anni), per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo per sfondare il guard-rail e precipitando per circa una decina di metri.

Sul posto immediato intervento dei militi della Croce Rossa di Millesimo, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'uomo al volante del furgone, che non ha perso conoscenza, secondo i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita: per lui è stato comunque disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.