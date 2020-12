Incidente sulla A10 presso un cantiere: furgone tampona mezzo dell'impresa ferendo operaio. Autostrada riaperta

AGGIORNAMENTO ORE 12.13: Alle ore 11:50 circa è stato riaperto il tratto autostradale chiuso temporaneamente causa incidente. Attualmente sul luogo dell’evento si circola su una corsia e si registrano 4 km di coda in direzione Savona.

Questa mattina intorno alle ore 11, lungo l'autostrada A10 Genova-Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona a causa di un incidente, avvenuto all'interno della galleria Cavetto II al km 29.

"Durante le fasi di installazione di un cantiere, correttamente segnalato - si legge nella nota diramata da Autostrade per l'Italia - un furgone ha tamponato il mezzo dell’impresa esterna ferendo un operaio sul posto. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia".

"Attualmente, all’interno del tratto chiuso, si registrano 2 km di coda in direzione Savona; 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze.

Agli utenti diretti verso Savona, si consiglia di uscire ad Arenzano, percorrere la S.S. 1 “Aurelia” per poi rientrare in autostrada a Celle Ligure" conclude la società Autostrade per l'Italia.

Con la chiusura della tratta autostradale, il traffico si è riversato lungo la via Aurelia causando importanti rallentamenti.