Bastia d'Albenga: il giorno di Natale tanti palloncini bianchi in ricordo delle vittime del Covid

Tanti palloncini bianchi si innalzeranno in cielo in memoria delle vittime del Covid a Bastia d’Albenga dopo la messa di Natale del 25 dicembre.

Tale iniziativa parte dalla volontà dei residenti della frazione e dei commercianti che, attraverso questo gesto, vogliono lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza, naturalmente ognuno dal proprio balcone a causa delle norme Anti-Covid.

"Un ringraziamento particolare a Maria Nucera e a tutti i commercianti e i residenti della frazione che hanno deciso di organizzare questo momento di unione 'vicini anche se distanti', ciascuno dalla propria casa ricorderemo le vittime del Covid - affermano i consiglieri Camilla Vio e Mirco Secco - È stato un anno difficile e complicato e ringraziamo la frazione per aver compreso tutte le difficoltà che abbiamo vissuto ed affrontato per riuscire ad affrontare ogni esigenza. Confidando in un anno migliore e auguriamo a tutti un sereno Natale".