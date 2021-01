Riprogrammazione dei servizi sanitari, gli "Amici del San Paolo": "Tener conto del decremento demografico"

In una riprogrammazione dei servizi sanitari, dopo il ciclone covid19, il legislatore dovrà tenere presente il decremento demografico delle nostre asl. Un modesto contributo lo potete leggere in allegato.

Una riflessione in questi giorni è stata fatta sull’accoglienza dei nati in Liguria al di là dell’etnia. Se non si riconoscerà subito da parte della comunità l’appartenenza piena dei nuovi venuti sul nostro territorio e non ne cureremo l’educazione e la scolarità, quale futuro ci riserverà una integrazione fallace?