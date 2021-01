Si è spenta all'età di 83 anni, Piera Rossocci, storica commerciante di Savona.

Conosciuta, stimata e apprezzata dai savonesi, aveva per anni gestito insieme alla sorella il noto negozio di giocattoli in via Pia, nel pieno del centro storico del comune capoluogo.

L'ultimo saluto si svolgerà venerdì 22 gennaio alle 10.30 nella chiesa di Sant'Andrea a Savona.