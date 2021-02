Lettieri rimosso dal ruolo di vicesindaco, la Lega loanese stupita: "Incomprensibile gesto divisivo. La figura di Luca dà fastidio?"

"La sezione loanese della Lega apprende con stupore la decisione del sindaco Pignocca di revocare il mandato da vice sindaco a Luca Lettieri". Così, sulla pagina Facebook Lega Salvini Premier - Loano, commenta il responsabile della sezione Demis Aghittino.

"Abbiamo riletto più volte le motivazioni addotte dal primo cittadino (leggi QUI), ma francamente facciamo fatica a decifrare nelle sue parole una motivazione di senso logico - proseguono dalla sezione loanese della Lega - La ragione per un gesto così divisivo, a tre mesi dalle elezioni, è forse quella di creare un casus belli con il partito a cui appartiene Luca Lettieri? Ricordiamo con orgoglio l’ottimo risultato alle ultime elezioni regionali che fa il paio con il risultato provinciale della Lega primo partito a Loano come in provincia. Dispiace leggere che Luca sia stato sostituito da una 'persona preparata e che gode della mia fiducia' perché appare chiaro che non c’era stima nei confronti di colui che per quasi cinque anni è stato il suo braccio destro e lo ha spesso rappresentato in sua vece".

"Ovviamente vediamo in Remo Zaccaria una sorta di continuità di pensiero, ma ribadiamo quanto questa scelta sia davvero di difficile comprensione.Il timore è che dia fastidio a qualcuno l’attivismo di Lettieri in favore della cittadinanza è noto infatti come Luca sia sempre disponibile e pronto a soluzionare ogni problematica , attività che svolgerà al di là della carica di Vice Sindaco in quanto nel suo stile e non nel titolo. Noto è il suo impegno soprattutto nei mesi del cosiddetto Lockdown. Il successo personale dell’ex vice sindaco che negli anni ha incrementato le sue preferenze fino ad essere 'recordman' alle ultime comunali, facendo prendere parecchie preferenze ai candidati da lui appoggiati sia alle europee (Campomenosi) sia alle regionali (Brunello) non vorremmo fosse una delle motivazioni celate dal Sindaco".