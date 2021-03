Il virus corre: Rt nazionale mediamente sopra l'1, si va verso Pasqua e Pasquetta in "zona rossa"

Il contagio da Coronavirus cresce in Italia, con l'Rt medio nazionale costantemente al di sopra dell'1 nell'ultima settimana, configurando così quella che ha tutte le sembianze della tanto temuta "terza ondata", con le terapie intensive mediamente al di sopra della soglia di guardia del 30% nel Bel Paese e la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti molto vicina.

E come accaduto già qualche mese fa, durante la seconda grande ondata della curva dei contagi, il Governo, pur cambiando firmatario delle misure, è pronto ad approvare misure più stringenti in vista delle festività imminenti, ovvero quelle pasquali.

Con ogni probabilità, secondo quanto filtra dai palazzi romani, verrà varato oggi dal Consiglio dei Ministri, dopo la conferenza Stato-Regioni della mattinata, un Decreto legge che andrà a sostituire l'attuale dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile con misure più restrittive rispetto a quelle attuali.

Diverse regioni cambieranno colore, aumentano l'intensità di quello attuale (chi è in giallo passerà in arancione e chi invece era in arancione passerà in rosso, ad eccezion fatta della Sardegna che dovrebbe rimanere unica regione "bianca") mentre Pasqua e Pasquetta saranno in ‘lockdown’.

"Blindare" le vacanze dal 3 al 5 aprile, vietando gli spostamenti non essenziali e limitando il numero di non conviventi da ospitare nella propria abitazione, è l'intenzione dell'esecutivo Draghi, all'interno del quale avrebbe così prevalso la linea "rigorista" promossa da PD e M5S, con tutto il Paese in ‘rosso’ per evitare assembramenti come quelli visti in diverse città negli scorsi fine settimana.

Permangono invece più incertezze per quanto riguarda, appunto, i week end

A livello regionale nella serata di ieri le parole del Governatore Toti non lascerebbero molti dubbi sulla collocazione in "zona arancione", con l'indice di contagio a 1,08 e con l’occupazione dei posti letto, su base regionale, che è al 43,8% per la media intensità e del 26,8% per le terapie intensive, con un'incidenza della variante inglese in prevalenza, come d'altronde è a livello nazionale.