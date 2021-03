Stop ai vaccini Astrazeneca, lo sfogo del dottor Giusto: "Siamo di nuovo nel caos!"

Purtroppo bisogna registrare la grande tragica notizia di oggi: il blocco dei vaccini Astrazeneca. Allora siamo di nuovo nel caos! I pazienti chiamano tutti il loro medico che di ufficiale non sa ancora nulla. Povera Italia!

Pare che continueranno a fare i vaccini Pfizer ma quelli AstraZeneca siano sospesi. I pazienti sono storditi e agitati giustamente. Vedremo come i soli virologi, che scrivono dei gran libri per non dire nulla, commenteranno quello che sta succedendo.

Ora forse ci sarà un po' più caos, speriamo di no. Vorrei sapere cosa potranno fare i direttori di distretto che dovrebbero prontamente attivarsi per avvisare i medici e porre alcuni rimedi ecc ecc...