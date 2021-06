Processo Tirreno Power, la Procura di Savona smentisce l'azienda: "Informazione non corretta"

A seguito dell'udienza del processo Tirreno Power che si è svolta nella giornata di ieri, 8 giugno, nella quale ha deposto il consulente della Procura della Repubblica Stefano Scarselli, l'azienda aveva inviato una nota specificando che "all'esito della vicenda processuale inerente la centrale termo elettrica di Porto Tolle, la Corte di Cassazione avrebbe concluso che "gli esiti della consulenza tecnica del dottor Scarselli non avevano una valenza probatoria idonea”.

La Procura di Savona, tramite il Procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi ha voluto fare chiarezza, specificando che le informazioni di Tirreno Power non erano corrette.

"Tale informazione non è corretta in quanto il passaggio citato è stato estrapolato dalle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Venezia, dalla quale la Corte di Cassazione espressamente si discosta, non condividendone le argomentazioni e le conclusioni, ravvisando invece nel caso in esame il reato di disastro ambientale" ha specificato il Procurato Capo savonese.