Alta pressione e afa moderata: sarà estate vera per il weekend

Il transito di una bassa pressione atlantica ha favorito il passato maltempo fatta da forti rovesci e grandinate.

Ancora una volta il cuneese si è rivelato terra meteorologicamente sorprendente dalla morfologia complessa di colline, altipiani, montagne e pianure che hanno propiziato la concentrazione di energia in atmosfera che ha generato una insolita "funnel cloud” o nube ad imbuto formatasi a Marene e dissipatasi senza causare danni.

Tanta energia che ha fatto invorticare le nubi temporalesche che hanno tappezzato a macchia di leopardo di grandine il Nord Ovest con chicchi molto grandi su astigiano e nella zona del Po.

Sintomi sempre più evidenti di un clima in rapido ed imprevedibile mutamento che parrebbe proporci per il weekend una parentesi all’insegna dell’alta pressione.

I temporali saranno però dietro l’angolo la prossima settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, 9 luglio, a domenica 11 cielo poco nuvoloso il mattino, annuvolamenti irregolari cumuliformi il pomeriggio, più intensi vicino a rilievi.

Termometro in rialzo con minime in pianura intorno 15-19°C e massime sui 28-30°C. Al mare minime intorno 19-21°C e massime tra i 25 e i 28°C. In pianura venti deboli o moderati da Est, al mare venti moderati-forti da Nord.

Da lunedì 12 luglio cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi in aumento dal pomeriggio. Possibili temporali e decremento termico da martedì.

