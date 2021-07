Funivie, dopo il via alla proroga della cig, ora si spinge per il nuovo commissario. Ripamonti (Lega): “Ci vuole una persona che conosca il territorio, che faccia capire che qua c’è mercato”

“La vera sfida è il commissario alla concessione nella speranza che non arrivi qualcuno che non c'entra niente con la provincia, che conosca il territorio, che faccia capire a chi fa investimenti che qua c'è mercato”.

Il senatore Paolo Ripamonti insieme alla deputata Sara Foscolo questo pomeriggio nella sede della Lega a Savona hanno incontrato i lavoratori di Funivie dopo l’ok all’emendamento per la proroga della cassa integrazione per i 75 dipendenti.

Dopo l’approvazione in commissione si attende il vaglio definitivo del Parlamento all’interno del decreto Sostegni Bis. Aspetto che sarà fondamentale per la ripartenza dei lavori sarà la nomina di un nuovo commissario dopo il pensionamento di Roberto Ferrazza che era stato indicato dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti.

Al momento i lavori per la ricostruzione dei due piloni crollati a seguito dei danni di una frana causata dal maltempo del 2019, 4 milioni di intervento, sono fermi con gli interventi che a fine Maggio dovevano partire dopo l’affidamento ad una ditta specializzata.

La linea per il trasporto del carbone dal porto di Savona ai parchi di Bragno poteva essere riattivata indicativamente intorno ad aprile del 2022, ma nel frattempo i proprietari dei terreni dove sarebbero partiti gli interventi, aveva firmato per l’esproprio tutti tranne due che non avevano accettato l’indennizzo.

In consiglio comunale a Savona però la pratica legata all’esproprio era passata cosi da consentire l'autorizzazione dell'iter.

“Al di la dei sindacati che hanno presentato una progettualità importante su Funivie, una delegazione di voi deve essere ricevuta o dal sottosegretario Teresa Bellanova o dalla presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita che ringrazio per l’appoggio all’emendamento così come Pastorino e Bagnasco - ha spiegato Ripamonti ai lavoratori - Dobbiamo far capire che c'è un'esigenza di questo territorio di fare investimenti. Non dobbiamo finire nel calderone di un Provveditore, i tempi si allungherebbero, ci vuole un commissario”.

“Vogliamo ringraziare i senatori Ripamonti e l'onorevole Foscolo che ci hanno preso per mano e accompagnato, noi senza di loro non saremo qui” hanno detto i dipendenti presenti.

Intanto il Tar ha dichiarato che sono inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione presentati dall’azienda. Con l’azienda che ha consegnato la concessione, i problemi di liquidità, come detto ai sindacati, saranno una complicata realtà da agosto.