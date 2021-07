Alassio, validato il progetto rinnovato per le scuole di via Gastaldi

E' stata sottoscritta nel pomeriggio di ieri (martedì 27 luglio, ndr) la validazione del progetto del plesso scolastico di Via Gastaldi.

Ad annunciarlo sono i due assessori interessati, Rocco Invernizzi ai Lavori Pubblici e Fabio Macheda all'Edilizia Scolastica, che stanno seguendo passo passo l'evoluzione dell'iter procedurale per la costruzione del plesso, il cui progetto presenterà delle novità importanti, dettate in particolare dal periodo storico attuale.

"Siamo dovuti intervenire sulla distribuzione degli spazi per accogliere anche le indicazioni della nuova normativa in tema di emergenza sanitaria per realizzare una struttura che non solo fosse innovativa sotto il profilo di aule e laboratori, ma fosse in primo luogo garanzia di sicurezza, sotto ogni profilo - spiegano gli assessori - E ieri, finalmente si è giunti ad un progetto condiviso che, senza snaturare lo spirito iniziale, ha saputo rispondere ai nuovi requisiti".

"Un piano in più - spiegano dall'Amministrazione Melgrati Ter - ma anche un impianto fotovoltaico che, insieme alle più moderne tecnologie e materiali di costruzione, faranno della struttura un impianto a zero emissioni e soprattutto completamente autosufficiente sotto il profilo energetico".

Per far ciò, come si legge nella relazione del progetto, la sagoma planimetrica del nuovo edificio occuperà quasi per intero l'area di massimo ingombro derivante per rispettare le necessarie distanze dai confini catastali dei rii Liggia e Barbona.

"Nella progettazione dell’edificio è risultata vincolante la prescrizione di ordine idraulico relativa al mantenimento della distanza minima di 10 metri - spiegano Invernizzi e Macheda - Pertanto il livello inferiore è stato posto ad una quota leggermente superiore a quella del livello dell’edificio preesistente, quota che risulta sopraelevata rispetto al piano esterno anche nei punti più bassi. Da qui l’edificio si sviluppa su tre livelli di cui quello inferiore occupa solo la porzione a valle mentre quello superiore solo la porzione a monte; ciò determina una sagoma a gradoni che accompagna anche volumetricamente il dislivello e riduce l’impatto monolitico dei tre livelli".

L’edificio si sviluppa inoltre lasciando libera la porzione superiore per il mantenimento dell’area sportiva esistente che, con una piccola traslazione, continuerà ad ospitare il campo da gioco polivalente.

Verranno mantenuti gli accessi attuali all’area scolastica in modo da non intervenire sulla recinzione esterna e sui muri di contenimento verso la viabilità esistenti.

"Allo sviluppo a gradoni corrisponde un percorso sopraelevato di discesa dal terzo al primo livello, percorso che attraversa un’ampia terrazza sopra il secondo livello che si trasforma poi nella gradonata sopra il primo livello ed infine nella scalinata che conduce a terra. In sostanza quello che rappresenta il sistema di copertura dei volumi ai vari piani diventa un percorso esterno immediatamente fruibile dall’interno della scuola quale spazio ricreativo, con la possibilità di essere usato anche indipendentemente dall’edificio scolastico quale spazio di aggregazione o per attività di qualunque tipo. Il sistema di percorsi esterni funge anche da uscita di sicurezza per il secondo e terzo livello della scuola" aggiungono.



"Il corpo della palestra ha una copertura inclinata in modo da accompagnare con la pendenza la successione dei gradoni - proseguono gli assessori - le coperture della palestra e del terzo livello sono invece riservate all’installazione di impianti fotovoltaici".



Una struttura che sarà anche attenta alle disabilità: "I livelli internamente sono collegati da corridoi e rampe con pendenza pari all’8% in modo da non creare alcuna barriera architettonica; grazie a tale raccordo tra dislivelli interni".



Quindi permeabilità di spazi tra tessuto connettivo e spazi dedicati, ma anche permeabilità visiva nei confronti dell’esterno realizzata attraverso l’uso di ampie superfici vetrate in ciascuno spazio funzionale a partire dalle aule per la didattica.

"Tale scelta, che avvantaggia di certo l’integrazione con l’esterno e la luminosità dei locali - continuano dall'amministrazione - deve essere tuttavia contenuta e mediata, soprattutto per quanto riguarda le esposizioni ad est e ovest, che risultano prevalenti, attraverso l’inserimento di riquadrature a sbalzo o portici in cui sono state predisposte delle tende esterne con rullo incassato che limitano l'irraggiamento senza eccedere nell'ombreggiamento".



"Il cronoprogramma - proseguono Invernizzi e Macheda, supportati dai dati prodotti dall'Ufficio Tecnico Comunale - passerà dalla Giunta Comunale già in settimana per l'approvazione e l'avvio delle procedure di gara per arrivare alla pubblicazione del bando entro la metà di agosto. Il termine per la presentazione delle offerte sarà quindi per la fine di settembre, dunque col tempo di valutare le offerte tecniche ed economiche pervenute da parte della Commissione giudicatrice contiamo di procedere all'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto ex lege non prima di 35 giorni e comunque entro 60 dall'aggiudicazione. Entro dieci giorni dalla nomina del RUP si potrà consegnare il cantiere. Da quella data decorreranno i 540 giorni per la realizzazione del nuovo plesso scolastico" concludono i due assessori alassini.