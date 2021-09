Operaio deceduto a Valleggia, lo sdegno dei sindacati: "Un colpo al cuore del lavoro"

Nei mesi scorsi avevano manifestato in tutta Italia e anche a Savona, quest'oggi la protesta dei sindacati per la sicurezza sul lavoro è tornata, se mai ce ne fosse stato bisogno, tremendamente d'attualità nel savonese per il tragico episodio verificatosi a Valleggia, dove a perdere la vita è stato un operaio edile travolto da un muro crollato (leggi QUI).

Si tratta del sesto decesso sul posto di lavoro nella nostra provincia nel 2021, anno in cui sono già oltre 500 i decessi nei primi otto mesi nel nostro Paese: numeri che i sindacati condannano in maniera unanime definendo questa giovane vita spezzata "un colpo al cuore del lavoro".

“Quello che è successo a Valleggia è inaccettabile" affermano le segreterie generali e di categoria di Cisl e Cgil esprimendo "profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'operaio".

"Come sindacato non smetteremo mai di dire che la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere messa sempre al primo posto: non si può e non si deve morire di lavoro, è inaccettabile. Ogni volta che accade arrivano da più parti messaggi di cordoglio e di solidarietà. Non basta. Lo diciamo da tempo che ciò che serve è ben altro" dichiarano in una nota dalla Cgil savonese.

"Andare al lavoro al mattino senza avere la certezza di riabbracciare i propri cari al rientro a casa la sera è semplicemente intollerabile ed è sintomo di una società malata. Gli infortuni sul lavoro, costanti anche in periodo di Covid, sono una piaga contro cui va schierato un fronte comune e compatto fatto da istituzioni a tutti i livelli, politica, forze sociali" aggiungo Simone Pesce, responsabile Ast Cisl Savona, e Luca Mastripieri, segretario generale Cisl Liguria.

Spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria: "Chiediamo da tempo più controlli e continueremo a dire a gran voce che serve un tavolo permanente tra gli enti competenti insieme ai tecnici per la sicurezza della Scuola Edile e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. E bisogna rafforzare sempre di più il protocollo d’intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili di tutta la provincia di Savona siglato con tutti i soggetti presso la Prefettura”.

Richieste già più volte fatte presenti alle istituzioni locali e non sono: "Dove sono gli ispettori che il Ministero aveva promesso di assumere? In tutta la Provincia di Savona si contano sulle dita di una mano" aggiungono dalla Cgil.

"E’ arrivato il momento che tutte le associazioni datoriali, le autorità e le istituzioni locali interessate sostengano le richieste del sindacato e della Cgil per rendere operativa la patente a punti, un sistema che premia le imprese serie e colpisce chi, in nome del profitto, mette tutti i giorni a rischio la vita dei lavoratori" proseguono.

Inoltre, secondo il sindacato confederale, occorre al più presto "introdurre nel codice penale l’aggravante di omicidio sul lavoro, sulla falsariga dell’omicidio stradale. Solo introducendo una specifica aggravante, infatti, in caso di condanna si avrebbe la certezza di una pena e si faciliterebbero quelle misure di sequestro patrimoniale volte a riconoscere ai famigliari delle vittime almeno un giusto indennizzo".

"Su questi punti il sindacato confederale insiste da tempo, e oggi che la ripresa vede aprire migliaia di nuovi cantieri in tutto il Paese grazie alle tante risorse economiche che l’Europa mette a disposizione è necessario che l’attenzione e l’impegno di tutti devono essere massimi e non il contrario" concludono nella loro nota dalla Cgil savonese.

"In attesa che gli enti preposti facciano tutti i rilievi del caso e accertino eventuali responsabilità, non possiamo purtroppo che constatare che la scia di sangue nei cantieri edili non accenna ad arrestarsi" concludono Pesce e Maestripieri.