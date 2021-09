Spotorno, ancora nessun sostituto per il dottor Fusetti: per i pazienti con necessità urgenti o particolari una soluzione "tampone"

Sono stati continui i contatti e colloqui tra la macchina comunale di Spotorno e l'Asl 2 savonese, ma la soluzione alla mancanza di un quarto medico di base per gli spotornesi dopo il pensionamento del dottor Fusetti non dovrebbe arrivare prima di ottobre, nella più rosea prospettiva, o novembre.

Se per chi non ha problemi di mobilità o la necessità di sottoporsi a terapie particolari o urgenze è possibile rivolgersi allo sportello Cup nella cittadina o al sito dell'azienda sanitaria per cambiare medico e rivolgersi a uno con studio in un paese vicino (ad esempio Noli o Quiliano), il problema si pone per i pazienti con particolari problemi o necessità

Per loro, nel caso abbiano bisogno di richieste di medicinali e visite specialistiche, prestazioni a carattere d'urgenza o per la prosecuzione di cure già avviate, è invece stata avviata una collaborazione tra l'Amministrazione, i tre medici di base che operano in città e la Croce Bianca locale in grado di fornire una soluzione temporanea.