Spotorno, il dottor Fusetti va in pensione. Comune e Asl all'opera per trovare un sostituto

Andrà in pensione nei prossimi giorni il dottor Giorgio Fusetti, uno dei medici di base operanti a Spotorno, rigettando decine di pazienti nella situazione vissuta a fine 2019, quando lo stesso dottore aveva sostituito, insieme alla dottoressa Michela Falanga, due altri medici che avevano lasciato la cittadina.

"Abbiamo avuto notizia ieri del pensionamento - spiegano in una nota dal Comune spotornese - In questi giorni stiamo lavorando di stretta intesa con Asl 2 per assicurare un medico di base che operi a Spotorno ai pazienti del medico prossimo alla pensione".

Il tutto tralasciando, con una nota amara, "ogni commento sul tempismo della comunicazione, sicuramente resa nei termini di legge ma che almeno per cortesia professionale si sarebbe potuta avere in tempi meno stretti che avrebbero agevolato una soluzione per i pazienti".

"Rassicuriamo i pazienti del massimo impegno del Comune e di Asl 2 a trovare un medico di base a Spotorno. Contiamo la prossima settimana di poter già dare una risposta" concludono dal Comune spotornese.