Spotorno, da lunedì 21 marzo ecco il quarto medico di famiglia: entrerà in servizio la dottoressa Rusconi

" Già a dicembre avevamo incontrato Asl per affrontare il problema della carenza di medici nel nostro Comune e per segnalare che oltre 600 cittadini di Spotorno risultavano senza medico e che alcuni di loro avevano dovuto rivolgersi a dottori dei paesi limitrofi " dicono dalla giunta Fiorini.

A dicembre però era spuntata una nuova possibilità, concretizzatasi in questi giorni: da lunedì 21 marzo la dottoressa Rusconi, con studio primario a Bergeggi, prenderà servizio come studio secondario a Spotorno, presso gli ex locali dei servizi sociali in Viale Europa coi seguenti orari (provvisori): lunedì 14-15 e giovedì 8,30-9,30.

" Il servizio è per noi essenziale ed è stato uno dei nostri primi obiettivi da raggiungere. Siamo lieti pertanto di poter dire che siamo riusciti nel nostro intento e che avremo nuovamente quattro medici di famiglia che potranno prendere in carico tutti i nostri cittadini - affermano ancora - In questo modo anche coloro che erano rimasti senza medico di famiglia potranno ora ritornare ad avere questo servizio nel comune di residenza ".

"Ringraziamo l'Asl per aver continuato insieme a noi a cercare una risposta alla nostra esigenza, e anche grazie ai tre medici di base del nostro territorio per averci aiutato a sopperire a questa carenza facendosi carico, oltre ai loro pazienti, anche dei i cittadini rimasti senza medico con maggiori difficoltà a spostarsi in altri comuni. Grazie alla Croce Bianca per averci affiancato ed assistito in ogni modo possibile" dice il sindaco Fiorini.

"C’è ancora ampio spazio di miglioramento - aggiunge il primo cittadino - e sono certo che condividiamo con Asl l’enorme importanza della sanità territoriale se non altro come bagaglio di esperienza della pandemia. Grazie infine all’assessore Veruska Schoepf che si è fatta carico da subito di questa necessità ed è riuscita in breve tempo a costruire una soluzione".