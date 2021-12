Spotorno, entro febbraio una soluzione definitiva alla carenza di medici di base

L'aumento delle mutualità presso il dottor Grandis e l'arrivo di una dottoressa specializzanda con la disponibilità di 650 pazienti sul territorio spotornese.

Si risolverà così nei primi due mesi dell'anno, una volta che la dottoressa Rusconi aprirà il suo studio primario a Bergeggi seguendo quindi le disposizioni giuridiche del caso, la carenza di medici di medicina generale a Spotorno, dallo scorso settembre "orfana" del servizio offerto dal dottor Fusetti che proprio a fine estate ha raggiunto il pensionamento.

A porre rimedio, in maniera provvisoria erano stati i medici Gatto, Falanga e lo stesso Grandis prendendo in carico, col supporto della Croce Bianca per il segretariato e degli assistenti sociali, i pazienti senza possibilità di rivolgersi ai medici di Vado e Valleggia presso cui si erano "trasferiti" altri spotornesi.

Anche questi ultimi però andranno in pensione nei prossimi mesi. Motivo che ha spinto i consiglieri di opposizione Ciccarelli e Caviglia Bardini a presentare un'interpellanza a riguardo durante l'ultimo Consiglio Comunale dell'anno.

"Appena venuta a conoscenza del pensionamento, e ricordiamo con preavviso quasi nullo, l'Amministrazione ha immediatamente preso contatti con l'Asl per una soluzione col minor disagio possibile" ha ricordato l'assessore Schoepf, rispondendo agli esponenti di "Spotorno Obbiettivo '26".

"Colgo l'occasione per ringraziare Asl che, fin dal pensionamento dei dottori Risso e Parodi, ha sempre dimostrato piena disponibilità" ha quindi aggiunto il sindaco Fiorini.