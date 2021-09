Dichiarato morto, si risveglia durante l'autopsia: divulgata la foto sbagliata di un medico di Carcare

Una foto che lo ritrae associato impropriamente a vicende sanitarie simili: due pazienti dichiarati morti, e poi 'resuscitati' prima dell'autopsia.

Cosi il dottor Luca Bacino, medico cardiologo di Carcare, in nessun modo coinvolto, ha deciso di presentare (lo scorso mese di luglio) una denuncia di querela ai carabinieri nei confronti di quattro persone, responsabili di alcune testate giornalistiche.

Il primo episodio risale allo scorso mese di marzo nell'ospedale pubblico di Mahalingapur, in Karnataka (India). L'uomo era stato dichiarato deceduto a seguito di un incidente stradale in moto. Il secondo invece poco dopo, ad inizio luglio. In quel caso la vicenda riguardava un detenuto dichiarato morto in una cella di un carcere spagnolo.

La fotografia è stata ritenuta diffamante da parte del dottor Bacino.