Il comune di Borghetto Santo Spirito ha autorizzato da quest'oggi, giovedì 28 ottobre, l’accensione degli impianti termici per sole 5 ore al giorno.

La decisione del sindaco Giancarlo Canepa arriva in seguito alle previsioni meteo per domenica prossima e per l'inizio della settimana seguente, con prevedibile crollo termico.

Un provvedimento, quello dell'amministrazione borghettina, mirato alla tutela in particolare della popolazione anziana e degli ospiti delle due residenze protette cittadine.