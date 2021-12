Albenga, Toti il grande assente all’incontro della Commissione Sanità di questa sera per discutere dell’ospedale Santa Maria di Misericordia

Giovanni Toti, il grande assente questa sera, venerdì 3 dicembre: alle 19 si è svolta la Commissione Consiliare per discutere del futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, ma non c’era né lui, né qualcuno della giunta regionale a rappresentarlo. Si trattava di un’occasione molto importante e attesa da parte dei cittadini di Albenga e di tutto il comprensorio ingauno che da tempo attendono risposte su un tema urgente e di importanza estrema come l’ospedale, difatti la seduta è stata trasmessa in streaming sui canali social del comune, perché tutti potessero assistere.

Alla commissione erano presenti: il presidente della commissione Diego Distilo, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, i consiglieri Gerolamo Calleri, Giorgio Cangiano, Eraldo Ciangherotti, Raiko Radiuk, Mirco Secco e RobertoTomatis, Emanuela Guerra. Hanno partecipato inoltre i comuni di: Arnasco, Caprauna, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Testico, Vendone e Zuccarello. Tuttavia, sebbene abbia destato stupore l’assenza di alcuni, il vuoto più grande lo ha lasciato il presidente della Regione Liguria con delega alla sanità Giovanni Toti.

I presenti, indignati per l’assenza del presidente Toti, hanno espresso la volontà unanime di tornare a invitarlo dandogli una finestra di tempo di 10 giorni in cui scegliere una data a lui comoda, estendendo inoltre l’invito ai consiglieri regionali della provincia di Savona. “Probabilmente il presidente Toti non vuole molto bene al nostro ospedale, abbiamo bisogno di un confronto per avere risposte, per sapere se le nostre proposte sono attuabili. È vergognoso che non si sia presentato”, ha commentato il primo cittadino di Albenga.

"Il nostro territorio si merita risposte chiare sul tema della sanità e sul futuro del Santa Maria di Misericordia, ospedale nuovo e funzionale che serve un bacino di 80 mila persone ed è importantissimo dal punto di vista logistico – spiega il sindaco di Albenga -. La scelta di trasformarlo in Covid Hospital ha permesso di capire, ancora di più, l'importanza della sanità pubblica e ha portato il Presidente Toti a ritirare il bando di gara per la privatizzazione”.

“Purtroppo il PPI, subito dopo, ha avuto un momento di crisi dovuto alla carenza di personale. Da qui la scelta di utilizzare i medici di famiglia per farlo funzionare – aggiunge - A tal proposito è necessario precisare che quando parliamo di medici di famiglia parliamo di medici formati per affrontare il tipo di attività di emergenza che viene trattata in un Punto di Primo Intervento”.

“Tuttavia, si tratta di una scelta temporanea così come è temporaneo il futuro dei PPI che, in base alle nuove normative, avranno vita breve e dovranno o essere potenziati e diventare Pronto Soccorso oppure essere trasformati in ambulatori territoriali”.

“Attualmente l’ospedale di Albenga non ha i requisiti per diventare pronto soccorso, non ha infatti un numero di posti letto sufficiente. Per questo - conclude Riccardo Tomatis - mi sento di lanciare un appello al presidente Toti, che in tanti momenti ha dimostrato coraggio: è necessario allargare, potenziare e investire sull'ospedale di Albenga".