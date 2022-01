Volantini contro il Covid e no vax, Savona tappezzata (FOTO)

"Tu lo fai il vaccino? Sei pazzo.... non è ancora finita la sperimentazione sull'uomo". "Prendi una malattia, cambiagli il nome e diventa malattia mentale. Ripetiglielo ogni giorno più volte al giorno e diventa una guerra mentale". "Perchè lo fai? Perchè lo fanno tutti".

Queste sono alcune delle frasi esposte in alcuni volantini posizionati nella serata di ieri in alcune vie di Savona.

Al centro dei cartelli posizionati da ignoti, come avvenuto lo scorso maggio e luglio, frasi negazioniste contro il Covid e no vax che hanno suscitato curiosità e indignazione in alcuni savonesi.

I vaccini e la loro sperimentazione tra le critiche più aspre presenti nelle frasi esposte: "A chi farà la terza dose verrà svelato il terzo segreto di Fatima, con la 4^ parlerete direttamente con la Madonna".