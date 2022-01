Bosco in fiamme a Tovo San Giacomo: sul posto vigili del fuoco e volontari Aib (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ore 16.30: L'incendio è sotto controllo.

***

Una coltre di fumo bianco e scatta l'allarme. Attorno alle ore 13.30 è divampato un incendio boschivo sul territorio comunale di Tovo San Giacomo.

Secondo quanto riferito, le fiamme hanno interessato una porzione di verde in località Liggia. Si tratta di una zona che in parte è uliveto e in parte terreno incolto. Un'area sostanzialmente inaccessibile perché priva di strade.

"Purtroppo è in corso un incendio boschivo fra Bardino Nuovo e Bardino Vecchio - commenta il sindaco Alessandro Oddo - Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e le squadra Aib di Tovo San Giacomo, Calice Ligure e Borgio Verezzi. Presente anche l’assessore Luigi Barlocco".