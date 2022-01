Tovo, spento l'incendio in località Liggia: indagini in corso per accertarne le cause (FOTO e VIDEO)

È stato completamente spento l'incendio boschivo divampato nella giornata di ieri sul territorio comunale di Tovo San Giacomo.

Le fiamme hanno interessato una porzione di verde in località Liggia, tra Bardino Nuovo e Bardino Vecchio: una zona, in parte uliveto e in parte terreno incolto, sostanzialmente inaccessibile perché priva di strade. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai volontari Aib di Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Borgio Verezzi e Spotorno.

L'area del rogo, divampato intorno alle 13.30 e già sotto controllo dopo qualche ora, è stata monitorata per tutta la notte e durante le prime ore della mattinata. In corso accertamenti per comprendere nel dettaglio quanta porzione di bosco sia bruciata, nel frattempo i carabinieri forestali indagano per comprendere se l'incendio possa essere di natura accidentale o dolosa.

"La macchina dei soccorsi è intervenuta velocemente, ringrazio tutti coloro che si sono immediatamente mobilitati - ha dichiarato Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo - attendiamo ora di capire quali cause abbiano sprigionato le fiamme. Il territorio è fragile e la sua cura dev'essere da parte di tutti: serve massima attenzione in tutti i frangenti".

"Si tratta di un episodio increscioso perché in vallata chi coltiva, sia come lavoro sia come hobby, di solito è molto attento alla gestione dei fuochi agricoli - ha invece commentato l'assessore Luigi Barlocco, tra i primi ad attivarsi una volta lanciato l'allarme - L'episodio ha reso di nuovo attuale una valutazione complessiva sulle strade interpoderali e la necessità di qualche intervento di potenziamento. A tal proposito il nuovo Piano di Sviluppo Rurale può costituire una opportunità previo confronto con gli imprenditori agricoli".