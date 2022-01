Incidente mortale ad Albenga, un politrauma la causa del decesso di Luca Trevisan

Un politrauma. Questa sarebbe la causa che avrebbe portato alla morte, Luca Trevisan, 48 anni, coinvolto la settimana scorsa in un incidente stradale mortale in via dell'Agricoltura ad Albenga.

Nella giornata di ieri è stata infatti svolta l'autopsia sul corpo dell'uomo che venerdì scorso è rimasto coinvolto in un violento impatto con il suo scooter Kymko e una Fiat 500.

Il centauro, classe 1973, titolare del bar “Cogli l’attimo 2.0”, procedeva in sella al suo mezzo a due ruote da Ceriale verso Albenga, mentre la Fiat 500 in direzione opposta. Il violentissimo schianto contro la fiancata anteriore destra dell’auto purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Immediato era stato l'intervento sul posto da parte dei militi della Croce Bianca locale e dell'automedica del 118. Sin da subito sono apparse gravi le sue condizioni: purtroppo vani i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico.

Il pm Giovanni Battista Ferro dopo l'esame autoptico ha dato il nulla osta per i funerali.