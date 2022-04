Ospedale di Cairo, Arboscello (Pd): "La Val Bormida chiede un ospedale vero di area disagiata: porterò subito l'istanza in consiglio regionale"

"Oggi a Cairo Montenotte grande partecipazione all'iniziativa 'Abbracciamo l'Ospedale'. Migliaia di persone e decine di sindaci (anche di centrodestra) sono scese in piazza. La Val Bormida ribadisce a gran voce il bisogno di un presidio ospedaliero in grado di dare risposte al tema emergenza/urgenza, non di una piattaforma sanitaria che di ospedale ha solo il nome ma nessun servizio. Il territorio chiede attenzione e servizi diversi rispetto a quanto proposto dalla Giunta Toti. Come ad Albenga qualche settimana fa, la cittadinanza chiede alla Regione di essere ascoltata".

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la manifestazione di oggi a Cairo.

"Porterò subito in discussione la classificazione dell'ospedale San Giuseppe di Cairo come Ospedale di area disagiata. I milioni di euro in arrivo dal Pnrr devono essere investiti per soddisfare le esigenze di quel territorio e dei suoi cittadini", conclude il consigliere Pd.