Vado Ligure, via alle celebrazioni per il 25 aprile

Cominceranno a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 21 aprile 2022, le celebrazioni previste a Vado Ligure in occasione dell’Anniversario della Liberazione.

Dopo lo stop forzato della pandemia, le sezioni Anpi di Vado Ligure e della Valle di Vado, in collaborazione con il comune di Vado Ligure e le associazioni del territorio, a due anni di distanza tornano a celebrare la Festa di Liberazione, instaurata il 25 aprile 1945 per commemorare l’Italia liberata dall’oppressione nazifascista, grazie al coraggio e al sacrificio dei Partigiani e di tutti coloro che parteciparono attivamente alla Resistenza, spesso pagandone un prezzo altissimo.

Le celebrazioni si apriranno nella giornata di giovedì 21, quando, alle ore 13.00, una delegazione delle sezioni Anpi del Vadese deporrà un mazzo di fiori presso la lapide posta all’interno dello stabilimento Esso Italiana di Vado Ligure a memoria degli operai dello stabilimento deportati in Germania. Sarà presente anche l’Aned di Savona Imperia.

Nella giornata di domenica 24 aprile le sezioni Anpi del Vadese renderanno omaggio ai cippi dei partigiani caduti presenti sul territorio, tra cui, tra tanti altri, Pietro Sacco, Giulio Bertola, Carmelo Grillo, Clelia Corradini, Ernesto De Litta, Carlo Aschero ed al cippo del parroco Don Nicolò Peluffo.

Sempre il 24 Aprile, alle ore 20.00, si terrà invece la tradizionale fiaccolata; partendo da Piazza S. G. Battista i partecipanti raggiungeranno a piedi la S.O.M.S. “Pace e Lavoro” della Valle di Vado. I musicisti della band “A Brigà” offriranno ai partecipanti una serata di intrattenimento sulle note delle canzoni partigiane (e non solo).

La giornata di lunedì 25 aprile e’ ricca di appuntamenti. Alle ore 8,15, nella frazione di Sant’Ermete è prevista la Liturgia della parola presso il locale Monumento ai Caduti, seguita dalla deposizione di un mazzo di fiori presso il medesimo Monumento. A seguire, presso il Cimitero di Bossarino di Vado Ligure, l’omaggio al Sacrario dei Partigiani, con la deposizione di un mazzo di fiori.

A Vado Ligure, alle ore 9.30, S. Messa in Suffragio di tutti i Caduti per la Liberazione presso la Chiesa di S. G. Battista, seguita, alle ore 10.15, da un corteo cittadino che partirà dalla piazza antistante la Chiesa per raggiungere il Monumento ai Caduti, realizzato dallo scultore Arturo Martini e situato nei giardini C. Colombo.

"Per solidarietà alla popolazione ucraina, contrariamente agli anni scorsi, gli organizzatori hanno deciso di svolgere il corteo senza l’accompagnamento della banda musicale. Qui si terrà la Commemorazione Ufficiale della sindaca di Vado Ligure Monica Giuliano, preceduta dai saluti della presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure Piera Murro. A seguire, orazione ufficiale tenuta dalla giornalista e scrittrice Donatella Alfonso. Saranno presenti i Partigiani 'Gin' e 'Tuono'.

A partire dalle 15.30, si torna nella frazione S. Ermete, presso la S.M.S. “Diritti e Doveri” di Via Bellandi, dove si terrà invece un incontro con i cittadini e si svolgerà un corteo tra le vie delle frazione. A seguire, merenda con fave, salame e focaccette.

Sarà presente un presidio della Sezione Anpi di Vado Ligure, i cittadini potranno iscriversi all’associazione e/o rinnovare le tessere Anpi 2022. Saranno a disposizioni pubblicazioni inerenti la lotta partigiana del territorio vadese. Le celebrazioni si concluderanno venerdì 29 alle ore 10.30 con la deposizione di un mazzo di fiori da parte delle Sezioni Anpi del Vadese e di una delegazione di alunni della Scuola “A. Peterlin” di Vado Ligure presso la lapide dei deportati sita all’interno dello stabilimento Alstom/Bombardier di Vado Ligure. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.