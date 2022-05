Viadotto A10 Sanda a Celle, proseguono gli interventi ispettivi di Autostrade

Interventi di esecuzione di attività ispettive sul viadotto A10 “Rii Lavadore e Sanda”.

Questa la motivazione che ha portato, su richiesta di Autostrade, la polizia locale di Celle ha firmare un'ordinanza di predisposizione del senso unico alternato gestito da movieri da ieri, venerdì 20 maggio a lunedì 23 maggio in via Lavadore e in via Ferrari.

A settembre ed ottobre del 2021, Autostrade aveva già effettuato dei lavori sul tratto ed erano stati posizionati alcuni cartelli in via Lavadore nel comune cellese nell'area sottostante l'autostrada sui piloni e sui camper parcheggiati in zona.

Negli ultimi giorni, in notturna, comunque sono proseguiti gli interventi sia sul viadotto Sanda che sul viadotto Costa.