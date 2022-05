Cade dal trattore a Dego, 70enne in codice rosso al Santa Corona

Un gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi a Dego, in via Francesco Diverio.

Dalle prime informazioni, un uomo sulla settantina stava lavorando i suoi terreni con il trattore, quando improvvisamente è caduto dal mezzo, per cause ancora da ricostruire, facendo un volo di circa due metri. L’allarme è stato lanciato alle 13.40 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata.

Sul posto l’intervento dell’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Dego che, dopo le prime cure del personale sanitario, ha trasportato l’infortunato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso per un grave trauma toracico. Le condizioni dell’uomo versano in condizioni di criticità elevata, tuttavia non è in pericolo di vita.