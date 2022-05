Serata movimentata a Finalborgo in un appartamento di via Cavassola, per una discussione in famiglia sfociata in una vera e propria lite.

Per il trambusto scaturito è stato avvertito il numero unico di emergenza: sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Finalmarina con l'ausilio dell'automedica Sierra, i vigili del fuoco e i carabinieri che, dopo aver riportato la calma, stanno cercando di ricostruire l'accaduto.