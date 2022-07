Concorso Letterario A G Noir Andora, tra i vincitori premiati anche un imperiese

C’è anche l’imperiese Marco Vallarino fra i dieci vincitori dell’ottava edizione del Concorso letterario AG NOIR che sono stati premiati nell’ambito della serata di debutto del Festival del noir di Andora che ha aperto con le acclamate presenze di Irene Pivetti e Roberta Bruzzone.

Si tratta di autori provenienti da tutto il nord e centro Italia. Hanno vinto la pubblicazione del loro racconto e ieri sul palco hanno ricevuto la prima copia del volume Onda Noir- La follia, edita da In sedicesimi per conto del comune di Andora. Ad Andora è già in vendita nel mercatino dell’editoria allestito nei Giardini Tagliaferro. Successivamente sarà acquistabile on line.

Ecco i titoli dei racconti vincitori e i loro autori.

Viaggiatori notturni di Giovanni Maria Pedrani di Saronno, Il vento dei folli di Vittorio Zallio di Torino, Scarpe Rosse di Marco Vallarino di Imperia, Nero Pittorico di Osvaldo Cai di Torino, L’olivastro di Anselmo Roveda di Genova, La macchia oscura di Barbara Ghedini di Reggio Emilia, I folli nascono buoni di Gisella Paccoi di Roma, Il pipistrello nero di Iacopo Destefani di Rovigo, Il buco di Giuliana Arpini di Como e Non mi abbandonare -di Massimo Ferrarotti-di Torino.

I partecipanti si sono confrontati sul tema della follia. La giuria che li ha selezionati era presieduta dall’assessore alla Cultura del Comune di Andora, Maria Teresa Nasi e formata da Cecilia Scerbanenco, Christine Enrile direttore artistico del Festival, lo scrittore Roberto Centazzo e la giornalista Monica Napoletano.

Il festival A g Noir chiude il 9 luglio con Carmelo Abbate, giornalista scrittore opinionista della trasmissione Mediaset Quarto Grado, l’avvocato Rosario Orlando, lo scrittore Roberto Centazzo, Giuseppe Paternò Raddusa e lo spettacolo teatrale “Tre volte Andora” a cura di Demoni urbani, serie cult della piattaforma podcast “Gli Ascoltabili”.