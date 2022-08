Università telematica: niente più viaggi per sostenere gli esami e niente più spese di affitto per seguire le lezioni

Desideri iscriverti ad un corso di laurea senza doverti spostare dalla tua città? Non puoi sostenere i costi di un affitto o l'acquisto di testi universitari? L'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, da diversi anni Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano” ti consente di ottimizzare costi e tempi! Qui non dovrai inoltre superare lo sbarramento del numero chiuso e sarai libero di iscriverti sempre in qualsiasi momento dell’anno. Ma non è tutto! Al Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano” di Arma di Taggia, avrai la massima libertà nell’organizzazione dello studio.

La modalità online permette di accedere ai corsi quando si desidera. Questo potrebbe essere utile anche per chi ha già un lavoro e desidera acquisire una laurea.

Inoltre avrai a disposizione una Segreteria sempre aperta presso l'Istituto G. Galilei e potrai ottenere informazioni e consigli didattici sui 44 Corsi di laurea dell'offerta accademica.

Sono innumerevoli i vantaggi di iscriversi all’Università “Niccolò Cusano”: opportunità di collegarsi alla piattaforma e seguire le lezioni in qualsiasi orario; possibilità di sostenere gli esami vicino a casa senza spese di trasferimento; mancanza di costi per l’acquisto dei testi (slide, moduli, lezioni con test di autovalutazione sono sulla piattaforma).

Tutti i corsi di laurea (laurea breve o di I Livello) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatorio) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea Magistrale (laurea quinquennale o di II Livello).

Gli esami sono tutti sostenibili con una prova scritta - per un totale di 9/10 sessioni annuali - presso la sede di Arma.

Si ricorda che la struttura è un punto di riferimento anche per chiunque voglia concludere il proprio corso di studi delle scuole medie e superiori.

La Segreteria ti aspetta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19. E' prevista la chiusura solo dal 5 al 21 agosto.

Per ulteriori informazioni potrai recarti direttamente all'Istituto G. Galilei ad Arma di Taggia, in via Stazione 6, oppure chiamare in Segreteria allo 0184 42233, visitare il Sito o scrivere una mail: imperia@unicusano.it / istitutoggalilei@yahoo.it, referente Barbara,( tel. 339/7811458).