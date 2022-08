Finale, weekend di Ferragosto impegnativo per la Polizia locale tra movida e spiagge

Weekend di Ferragosto condizionato da un allerta meteo che non ha turbato più di tanto i programmi dei vacanzieri. Nell'ambito dei servizi potenziati già programmati da tempo, adeguati in funzione delle direttive diramate dal Questore a ridosso del ponte ferragostano, la Polizia Locale di Finale Ligure ha profuso il massimo impegno per contenere gli effetti indesiderati derivanti dalla consistente presenza di persone sul territorio.

Movida rumorosa, danni al patrimonio, attendamenti sulle spiagge e sulle aree verdi, piccola criminalità di tipo predatorio, sono un pò gli "effetti collaterali" tipici del periodo,

che peraltro nel finalese è trascorso perlopiù in maniera tranquilla sia sulle spiagge, che in occasione delle serate trascorse nel centro urbano. Nondimeno nei tre giorni appena trascorsi il lavoro per gli agenti del Comando di Via Ghiglieri non è mancato.

Con l'ausilio dell'unità cinofila in dotazione al Nucleo di Sicurezza Urbana, nelle notti del lungo ponte festivo sono state controllate le spiagge della località rivierasca, contestando ad altrettanti "campeggiatori" quindici violazioni per occupazione abusiva del demanio, disponendo lo sgombero delle tende, dei barbecue, ma anche dell'attrezzatura da spiaggia lasciata in opera per il mantenimento del posto in riva al mare.

A Finalborgo due pubblici esercizi sono stati sanzionati per aver ampliato il dehor ben oltre i limiti assegnati dal Comune, per uno si profila anche una contestazione per violazione delle regole in tema di emissioni sonore, dal momento che dopo l'una della notte continuava a diffondere musica nel dehor con casse amplificate.