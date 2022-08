Incendio tetto di via Bartoli, potranno tornare nelle loro abitazioni i residenti: firmata ordinanza dal vicesindaco

Potranno tornare nelle loro abitazioni i residenti del civico 2 di via Bartoli a Savona.

Ieri il vicesindaco Elisa Di Padova ha revocato la precedente ordinanza firmata dal sindaco Marco Russo che disponeva l'interdizione di tutti gli alloggi a seguito dell'incendio avvenuto lo scorso 28 luglio e che si era verificato sul tetto portando alla totale inagibilità di due mansarde e di un'unità immobiliare in via Bourniquez 1/14.

Gli uffici infatti hanno ricevuto la relazione dell'ingegnere, Paolo Taramasso, che ha attestato la possibilità di rientro.

Rimangono quindi inagibili non solo le due mansarde e l'abitazione all'angolo delle due vie, ma anche per il momento il civico 12, colpito da infiltrazioni d'acqua, in quanto sono ancora in corso opere di sistemazione dei soffitti e l'esecuzione di ripristini delle cavillature. A seguito della fine degli interventi verrà data comunicazione per la successiva richiesta di agibilità.

Sul posto erano giunti 2 funzionari e 20 unità del comando provinciale prontamente intervenuti intorno alle 8.30 per spegnere il rogo che si era verificato nell'edificio nel quale erano in corso alcuni lavori di rifacimento della copertura del tetto. Fortunatamente però non si erano registrati feriti.

I condomini del palazzo di via Bourniquez a parte chiaramente l'ultimo piano, invece erano potuti rientrare in casa. Il Pm Claudio Martini aveva disposto il sequestro di tutta l'attrezzatura utilizzata dalla ditta sul tetto e gli immobili andati a fuoco e il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi aveva aperto un procedimento a carico di ignoti per incendio colposo.