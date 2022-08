Cisano, due ritorni a "Musica in Piazza", domenica 21 "I Tre Gotti" e martedì 23 “Alma Jazy Quartet”

Ultimi appuntamenti con la Rassegna “Musica in Piazza 2022”, organizzata dal comune di Cisano sul Neva, per il 3° anno consecutivo e che ha preso il via lo scorso 25 giugno, in occasione della “Festa internazionale della Musica” e si concluderà il prossimo 1 settembre.

Domani, a partire dalle ore 20, ad animare piazza Gollo saranno i “Tre Gotti”, gruppo musicale nato nel novembre 2010 e composto da Gigi Flammia (voce e chitarre), Luciano Pollero (basso) e Cesare Arena (batteria e percussioni) che, ad oggi, ha collezionato oltre 650 esibizioni “live” in tutto il Ponente Ligure.

Nel loro repertorio una vasta selezione di brani tra i più celebri dei grandi interpreti della musica italiana da Lucio Battisti a Eugenio Finardi, da Roberto Vecchioni a Francesco De Gregori e Vasco Rossi.

“I Tre Gotti” avevano già intrattenuto, con successo, i clienti dei tre ristoranti affacciati su piazza Gollo, lo scorso 30 giugno. La loro nuova esibizione, in calendario giovedì 18 agosto è stata posticipata, per l’allerta meteo, a domani, sostituendo il “Geddo Live” rinviato, a data da destinarsi, per motivi di salute di un componente del gruppo.

“Musica in piazza” proseguirà, quindi, martedì 23 agosto, sempre dalle ore 20, con “Alma Jazy Quartet” che torna, a Cisano, dopo il concerto dello scorso 14 luglio con le suadenti note jazz e bossanova. Il gruppo, formato da Luciano Corona al basso, Sabrina Bonfatelli al flauto traverso e voce, Antonio Di Salvo alle chitarre e Stefano Ancona alla batteria propone, inoltre, brani di musica d’autore e pop con originali e particolari arrangiamenti.

Giovedì 25 agosto, ospiti di “Musica in piazza” saranno gli “Atrio Eletric Trio” con un repertorio di musica funk, soul, pop e musica italiana.