Scomparso da Laigueglia, appello della moglie e degli amici

Si è allontanato da solo per una breve passeggiata martedì 23 agosto dopo cena e non ha fatto più rientro all’hotel, dove alloggiava con la moglie, Davide Trevisan, in vacanza a Laigueglia con una coppia di amici.

Ore di ansia e preoccupazione per la moglie e gli amici del turista, un ingegnere molto stimato della provincia di Bergamo che non da più notizie di sé dalla sera di martedì scorso. La moglie e gli amici lanciano un appello per ritrovarlo.

Davide Trevisan è un uomo sulla cinquantina, alto circa 1 metro e 70, con una corporatura media. Indossa una t-shirt, un paio di pantaloncini corti color verde chiaro e calza degli infradito. Ha un borsello portato con una tracolla.

Quando si è allontanato era in possesso della sua carta di credito e due telefoni cellulari, che risultano entrambi spenti, probabilmente scarichi.

Sui social, a cui in prima battuta si sono rivolti i cari di Davide per ritrovarlo, alcune persone hanno commentato con indicazioni su avvistamenti a Ceriale e Alassio, ma al momento purtroppo non è ancora stato rintracciato.