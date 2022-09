A Loano tornano le "Mele di Aism" per aiutare la ricerca contro la sclerosi multipla

Ci vuole coraggio, tenacia e la forza concreta di tantissime persone per “fare sparire” dal mondo una malattia complicata e imprevedibile come la sclerosi multipla. Infatti, come evidenzia il Barometro della Sclerosi Multipla e patologie correlate 2022, 133.000 persone, di cui circa la metà sono giovani tra i 25 e i 40 anni, devono fare i conti ogni giorno con la sclerosi multipla per vivere fino in fondo la propria vita.

Per cambiare lo stato delle cose, per fare sparire la paura della sclerosi multipla oggi dalla vita di tanti bambini, giovani e adulti e per costruire tramite la ricerca le fondamenta di un mondo in cui tutti saranno liberi dalla sclerosi multipla, a ottobre potremo andare tutti nella piazza della nostra città, del nostro paese, del nostro quartiere a cercare il rosso, il giallo e il verde delle “Mele di Aism”.

L’anno scorso nei giorni della “Mela di Aism” sono stati raccolti 2 milioni di euro grazie ai quali Aism ha garantito e potenziato i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla nelle sue sezioni distribuite in tutta Italia e dato linfa alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

Sabato 1 ottobre, domenica 2 ottobre e martedì 4 ottobre, Festa del patrono d’Italia San Francesco e Giornata del Dono, istituita per condividere il valore della solidarietà, sarà possibile cercare il punto di solidarietà Aism nella piazza della nostra città: ci troveremo i volontari Aism pronti a informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per garantire a ogni ragazzo, giovane e adulto con sclerosi multipla e patologie correlate la speranza concreta e quotidiana di vedere sparire dalla vita, una volta per tutte, l’impatto a volte devastante della sclerosi multipla.