Loano, il 1^ ottobre "Autunno on the Road" con il Motoclub Domina

Sabato 1 ottobre dalle 15 alle 19 presso il negozio RB Corse di via Aurelia 482 a Loano si terrà la prima edizione di “Autunno on the Road”, manifestazione organizzata dal MotoClub Domina con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune e della Federazione Motociclistica Italiana.

Tema dell'evento la promozione del territorio e delle attività proposte dal Motoclub Domina per la stagione 2022/2023. Durante la giornata l'associazione presenterà due nuovi settori: uno prettamente femminile, l'altro riguardante il mototurismo ad ampio raggio.

L'evento è gratuito e rivolto a tutti i motociclisti e le motocicliste, che avranno anche la possibilità di prendere contatto con le nuove campionature di varie aziende e di usufruire di scontistiche dedicate.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333.45.77.585 (Davide) o inviare una mail a dominamotoclub@gmail.com.