All’Auditorium del Don Bosco di Alassio un incontro con i giovani per spiegare i meccanismi della violenza sulle donne (FOTO)

Auditorium dell’Istituto Salesiano di Alassio pieno di giovani studenti interessatissimi per l'incontro tenutosi stamane, 10 novembre, con la dottoressa Fiorenza Giorgi, giudice monocratico della Sezione Penale Magistrato del Tribunale di Savona, il dirigente del Commissariato alassino, dottor Andrea Frumento, e il comandante della Compagnia dei Carabinieri della città, capitano Alberto Nardone, sul tema della "Violenza sulle donne". Gli ospiti sono stati introdotti dall’assessore alle Politiche Sociali Franca Giannotta.

L’incontro con i ragazzi e le ragazze del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio del liceo scientifico e delle scienze umane è stato organizzato dal Comune di Alassio con gli assessorati alle Politiche Sociali e alle Pari opportunità, in collaborazione con le associazioni “Donne Giuriste d’Italia” sezione di Savona, con la presenza degli avvocati Claudia Arduino e Mara Grossi, e “Fidapa – sez. di Alassio”, con Cinzia Salerno, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, prevista per il 25 novembre prossimo.

Gli ospiti, dopo aver spiegato a ragazzi e ragazze i potenziali pericoli nelle relazioni di amicizia e amore, hanno risposto alle numerose domande degli alunni e delle alunne. L’evento ha suscitato un grande interesse, tanto che, per motivi di tempo, è stato necessario interrompere e la dottoressa Giorgi ha promesso ai giovani di incontrarli in Tribunale per simulare per loro un processo.

I giovani che hanno assistito all’incontro sono stati invitati a realizzare elaborati sul tema che saranno valutati da una specifica commissione composta dai docenti e dai rappresentanti delle istituzioni.

Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne​, presso la Sala Consiglio del Comune di Alassio si terrà la premiazione dei contributi più interessanti.

Le Giornate contro la violenza sulle donne, che vedranno sempre la presenza del giudice Fiorenza Giorgi, proseguono con altri incontri: il prossimo a Villanova d'Albenga, la mattina del 23 novembre.