A Borghetto i lavori per la nuova passerella a sbalzo lungo la via Aurelia: inevitabili i disagi al traffico

A Borghetto inizieranno dopo l'otto dicembre e dureranno per circa quattro mesi (compreso lo stop nelle festività natalizie) i lavori per la realizzazione della passerella a sbalzo lungo la via Aurelia, all'altezza di Capo Santo Spirito.

La struttura, che collegherà piazza della Pace e il centro cittadino con la passerella che porta a Ceriale, sarà lunga circa 250 metri e verrà realizzata in legno e acciaio così come quella già esistente. Il costo dell'opera è di circa 800 mila euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione del vicino Castello Borelli.

"Si tratta di un'opera importante che permetterà anche ai disabili e alle carrozzine di accedere alla passerella panoramica che porta a Ceriale - spiega Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito - Nel punto in cui si connetterà con la passerella esistente, verrà realizzata un ampio belvedere".

L'intervento provocherà inevitabilmente disagi al traffico lungo la strada principale che percorre la costa: "Ho chiesto e ottenuto i movieri di giorno e il semaforo di notte" sottolinea a tal proposito il primo cittadino. Alcune lavorazioni, inoltre, comporteranno anche la sospensione del traffico ferroviario: "Ciò verrà ovviamente concordato con RFI" precisa ancora Canepa.

"Avevamo già rinviato l’inizio altre volte a causa dei lavori in autostrada, ma ora abbiamo deciso di partire" ha infine concluso il sindaco di Borghetto Santo Spirito.