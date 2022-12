Borgio Verezzi, il 30 dicembre doppio concerto Gospel

Venerdì 30 dicembre doppio concerto Gospel del gruppo corale Spirituals&Folk di Genova, che torna a Borgio Verezzi dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.

Il programma prevede due esibizioni: alle ore 17 – Concerto Gospel nella Chiesa di S. Agostino a Verezzi; alle ore 21 – Concerto Gospel nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio.

Il coro, in attività dal 1994, è presieduto da Costantino (Nanni) Perazzo, diretto da Nina Taranto e conta circa 20 elementi che cantano a quattro voci miste (soprani, contralti, tenori e bassi). Il repertorio è composto da canti liturgici e natalizi uniti a brani tratti da musical e spettacoli portati in scena dal coro genovese negli anni. L'ingresso è libero.



I concerti son organizzati dal Comune in collaborazione con l'associazione Spirituals&Folk di Genova e con le Parrocchie di S.Pietro Apostolo e S.Martino Vescovo: "Si ringraziano i parroci Padre Carmelo e don Simone per la disponibilità ed accoglienza".