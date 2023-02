Carcare, Rodolfo Mirri lancia ufficialmente la sua candidatura a sindaco: "E' tempo di cambiare"

Prime mosse in vista delle comunali. Questa mattina il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" ha organizzato una conferenza stampa presso il Centro Polifunzionale. L'occasione è stata propizia per fare il punto della situazione, nonché per annunciare ufficialmente la scesa in campo come candidato sindaco per le elezioni della prossima primavera di Rodolfo Mirri.

L'attuale membro della minoranza consiliare sarà il vertice di una squadra ancora in fase di definizione in quelli che saranno i suoi componenti ma con una chiara linea guida: "Si tratterà di una lista civica - ha infatti annunciato Mirri - con all'interno persone provenienti da ogni ceto sociale con l'obbiettivo di porsi come alternativa alle precedenti amministrazioni firmate De Vecchi e Bologna. Non rinnegheremo chi ha fatto parte di un partito politico, ma crediamo che in un comune come il nostro, bisogna concentrarsi sulla parte amministrativa, lasciando da parte la politica".

"Oggi Carcare si trova di fronte ad un bivio: da una parte c'è l'improvvisazione e gli slogan dell'attuale amministrazione, dall'altra ci siamo noi, ossia un'occasione di rilancio per il paese con un progetto di visione. L'obiettivo? Coinvolgere i cittadini che vogliono cambiare la nostra comunità".

"Questo percorso non è nato ieri, ma bensì dopo 20 anni di opposizione in Consiglio comunale e 3 in provincia. Ringrazio tutti i cittadini che hanno sollecitato la mia candidatura. Impiegheremo tutte le nostre forze per mandare a casa coloro che hanno portato Carcare ad essere uno degli ultimi comuni della Val Bormida. Il nostro sarà un gruppo coeso, composto da gente competente. Non ci saranno prime donne. Tutti i componenti della lista saranno primi attori", aggiunge Mirri.

Alla conferenza era presente anche Massimo Marini, carcarese doc, imprenditore ora in pensione, e candidato in lista: "Questo è il mio primo approccio amministrativo. Non ho mai fatto politica. Mi sono avvicinato a questa avventura per convinzione: voglio dedicare parte della mia vita futura alla cittadinanza carcarese. Oltre a schernire il lavoro della minoranza, l'amministrazione comunale in questi anni non ha dato adeguate risposte alla popolazione".

"E' stato condiviso un percorso, partendo dai problemi del paese. La candidatura di Mirri è arrivata dopo una serie di incontri con la cittadinanza assai partecipati. L'operato del gruppo di opposizione Impegno per Carcare è stato giudicato positivamente dalla comunità locale", aggiunge il carcarese Simone Ziglioli, coordinatore del Pd Val Bormida.

Durante l'incontro Mirri si è soffermato anche sul nome del competitor alla poltrona di primo cittadino: "Al momento non c'è niente di ufficiale, solo indiscrezioni. Se fosse confermato il nominativo dell'assessore uscente Alessandro Ferraro ci preme sottolineare una cosa: abbiamo grandissima stima per il suo lavoro in ambito medico, però penso sia giusto scindere l'attività politica da quella sanitaria".

"Il nostro progetto sarà basato sulla meritocrazia e sulla condivisione - conclude - Mirri - Non siamo interessati alle poltrone. Vogliamo rappresentare un punto di rottura rispetto alle amministrazioni Bologna/De Vecchi".