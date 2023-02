Pillola RU486, Arboscello e Garibaldi (Pd): "Il consiglio approva la distribuzione anche nei consultori, ma la maggioranza si spacca"

“Il consiglio regionale accoglie la proposta di distribuire la pillola RU 486 anche nei consultori e offre alle donne una possibilità in più per eseguire l’interruzione volontaria di gravidanza con trattamento farmacologico in regime ambulatoriale senza arretrare su sicurezza e assistenza. Ringrazio l’assessore Gratarola e i consiglieri della maggioranza che hanno capito l’importanza di questa misura e non ne hanno fatto una questione ideologica. In questo modo la nostra Regione garantisce alle donne un’ulteriore possibilità nell’effettuare, in sicurezza e con l’assistenza adeguata, l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, che ad oggi è il metodo meno invasivo e anche psicologicamente più vantaggioso rispetto a quello chirurgico”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la discussione in aula dell’ordine del giorno di cui era primo firmatario sulla distribuzione della pillola RU 486 nei consultori, approvato con 17 voti favorevoli e 9 contrari (i consiglieri di Fratelli D’Italia; i consiglieri della Lista Toti - Lauro, Cianci, Vaccarezza, Cerri, Boitano - e Muzio di Forza Italia).

“Prevedere l’accesso a un trattamento sanitario sicuro, senza la necessità di un ricovero ospedaliero, è un’opportunità in più e un diritto che chiediamo venga garantito sempre più in Liguria, anche nei consultori. Il voto favorevole è un passo avanti: purtroppo una parte della destra, anche di fronte a questa iniziativa di civiltà, perde l’occasione di abbandonare posizioni ideologiche e si dichiara contraria ad un diritto alla salute delle donne, come l’aborto farmacologico”, conclude il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi.