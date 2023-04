"StreetAlbissola", il 5 maggio inaugurazione mostra nei locali della Galleria Signori Arte

Il 5 maggio, alle ore 18, presso la Galleria Signori Arte di Albissola Marina, verrà inaugurata la mostra “StreetAlbissola” nella quale saranno esposte le opere di quattro artisti del panorama italiano contemporaneo: Lafoz, SteReal, the Wal e Misterpollo. È la prima volta che una galleria albisolese sceglie di dedicare i suoi spazi alla Street Art.

I quattro artisti coinvolti hanno esperienze e provenienze diverse, ma sono accomunati dall’intento di portare l’arte nella sfera del quotidiano, contaminandola con echi della cultura pop. Lafoz riflette con ironia sulla realtà e le sue problematiche; SteReal imprime sui muri delle città italiane gli intimi gesti e le movenze naturali delle donne; the Wal riporta sulla ceramica le tematiche street arricchendole con le enormi possibilità di questo mezzo espressivo, mentre Misterpollo ha annullato la triste piattezza della periferia urbana con la forza cromatica della sua inconfondibile firma.

L’esposizione permetterà un confronto diretto con le varie tendenze che animano l’arte popolare per antonomasia, l’unica che possa dirsi realmente in dialogo con le persone comuni, interpretandone i disagi e i sogni e rispondendo al bisogno profondamente umano, anche se sovente ignorato, di dare dignità, attraverso l’espressione artistica, anche ai luoghi negletti e dimenticati.

Inaugurazione venerdì 5 maggio, ore 18.00, presso la Galleria Signori Arte, Corso Bigliati 88 Albissola Marina. Libera - e gradita - la partecipazione. Le opere esposte sono tutte in vendita.

Nel corso della mostra si svolgeranno due eventi collaterali: venerdì 19 maggio, ore 18, presso la sala conferenze della Torre del Brandale, Piazza del Brandale 2r, Savona. Presentazione in anteprima di una nuova opera da parte dell’artista Lafoz, realizzata in collaborazione con Alessandro Signori. L’introduzione sarà curata dalla storica dell’arte Cecilia Nastasi. Domenica 21 maggio, presso la Galleria Signori Arte, Corso Bigliati 88, Albissola Marina (SV). In occasione dell’evento nazionale Buongiorno Ceramica, l’artista Walter Lepra, alias the Wal, accoglierà i visitatori della mostra e decorerà dal vivo alcune delle sue ultime creazioni ceramiche. L'esposizione sarà visitabile fino al 3 giugno 2023, dal lunedì al sabato 16.00/19.30.