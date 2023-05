Quiliano, il parco di San Pietro in Carpignano avrà un nuovo gestore: via all'affidamento

Il parco di San Pietro in Carpignano avrà un nuovo gestore. Il comune di Quiliano affiderà infatti la gestione alla società Korova di Savona.

Il comune nei mesi scorsi ha pubblicato il bando pubblico per l'affidamento in concessione dopo che il concessionario uscente alla fine del 2022 aveva risolto il contratto anticipatamente. (rimanendo a disposizione per il mantenimento della gestione delle parti pubbliche del parco per i primi tre mesi dell’anno 2023).

Successivamente si erano verificati nove sopralluoghi effettuati da diversi soggetti con l’ausilio degli uffici comunali (come previsto dal bando) e non sarebbe pervenuta nessuna candidatura entro i termini previsti.

Per quello gli uffici comunali avevano provveduto all’emanazione di un ulteriore avviso pubblico di affidamento diretto collegato con un nuovo progetto gestionale da condividere con un nuovo gestore.

Entro la scadenza del 17 aprile erano state presentate due manifestazioni d'interesse, ed è stato scelto il progetto di Isabella Salis. La stessa poi aveva richiesto che, pur avendo partecipato alla procedura quale persona fisica, l'affidamento del servizio venga disposto alla società “Korova srls”, di cui la proponente è socia al 50%, opzione prevista dall'avviso di affidamento e dal relativo disciplinare.

"In vista dell'imminente avvio della stagione estiva è risultato opportuno procedere all'affidamento del servizio, al fine di consentire un presidio all'area ludico-ricreativa del Parco, ad oggi non presidiata, e parimenti al fine di consentire all'affidatario di avviare quanto necessario per l'avvio del servizio di gestione in tempi brevi" dicono dal comune quilianese.

La nuova concessione avrà una durata di dieci anni.

E' previsto uno sviluppo gestionale improntato alla valorizzazione dei servizi e attrezzature a favore della comunità quilianese e dei nuovi flussi turistici di entroterra, come pure la promozione del territorio e delle sue tipicità; una rimodulazione dell’utilizzo dei locali del Ristoro Camilia, sulla base delle tipologie di offerta delle attività ricettive dei Comuni turistici di entroterra.

In particolare si potranno organizzare anche eventi di degustazione vini, workshop tematici su preparazioni tipiche o innovative, degustazioni guidate, mediante strumenti esperienziali correlati alla valorizzazione e promozione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico espresso dalle piccole e medie imprese di Quiliano e dei territori circostanti.

Sarà inoltre possibile utilizzare il nuovo palcoscenico di proprietà comunale, allestito durante il periodo primaverile/estivo, per l’organizzazione di eventi, spettacoli, concerti, teatro, sfruttando in tal modo la posizione estremamente strategica della vicinanza al casello autostradale A10.