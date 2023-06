Albenga, nuovo portale per la tassa di soggiorno per gli operatori delle strutture ricettive

Nell’ambito dell’incontro che si è tenuto stamani con gli operatori delle strutture ricettive ad Albenga, il Comune di Albenga ha presento, oltre alla nuova linea di comunicazione social di “Scopri Albenga” (leggi QUI), il portale per la tassa di soggiorno, che aiuterà a tenere sempre presenti scadenze e adempimenti e a espletarli in modo rapido e intuitivo.

“Da parte nostra intendiamo continuare a fornire ai gestori delle strutture ricettive tutti gli strumenti utili sia per attirare visitatori e turisti dall’Italia e dall’estero, sia per agevolarli nei vari adempimenti burocratici esistenti”, ha affermato il vicesindaco Alberto Passino.

Per l'anno 2023 l'imposta sarà applicata limitatamente al periodo dal 01/04/2023 al 31/10/2023.

Il Comune di Albenga mette a disposizione gratuitamente un software per agevolare la gestione delle attività legate agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta. Si consiglia di iscrivere la propria struttura al portale QUI e poi seguire le istruzioni all’interno del software anche attraverso la visione dei tutorial disponibili.

La compilazione telematica, a differenza della cartacea, facilita l'inserimento dei dati, evita la consegna all’ufficio del protocollo delle dichiarazioni perché visibili all’ufficio preposto direttamente on line, rende automatico il calcolo dell'imposta dovuta evitando errori e ritardi nell'invio delle dichiarazioni riducendo così anche il rischio di sanzioni per omesse o infedeli dichiarazioni. Inoltre il software genera in automatico le dichiarazioni obbligatorie: Agente contabile MOD.21 e Dichiarazione annuale cumulativa per il Ministero delle Finanze.

QUI tutte le informazioni utili e i moduli.