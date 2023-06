Festa di fine anno scolastico in via Manzoni, studenti e commercianti inaugurano l'urbanistica tattica

Una festa di fine anno scolastico in via Manzoni (venerdì 9 giugno dalle 10) per inaugurare l'urbanistica tattica e valorizzare il gran lavoro fatto dagli studenti in questa strada e nella vicina via Ratti nell'ambito di un progetto di Pcto (le vecchia alternanza scuola-lavoro) portato avanti in collaborazione con il Comune di Savona.

Alla festa di fine anno scolastico parteciperanno gli istituti coinvolti nel progetto: liceo Chiabrera Martini, liceo Della Rovere, Istituto Mazzini-Da Vinci, Scuola Primaria Nostra Signora Della Neve, Scuola Edile. Il contributo degli studenti ha rappresentato oltre che un progetto didattico anche un percorso con valenza sia civico-educativa sia come opera di valorizzazione della città e, infine, anche delle attività economiche delle due strade.

Il programma prevede Venerdì 9 giugno, alle 10 i ragazzi illustreranno il progetto di urbanistica tattica; alle 11 si inaugura una mostra delle scuole che dà conto dell'attività svolta dai ragazzi in via Ratti e in via Manzoni dalle 15 alle 19 i negozi allestiscono stand con esposizione di merce, mentre gli esercizi pubblici realizzano proposte di degustazione e merende. Sabato 10 giugno, dalle 10 alle 19 prosegue la mostra-installazione dei lavori dell'urbanistica tattica, esposizione di stand da parte dei negozi e proposte di degustazione e merende da parte degli esercizi pubblici